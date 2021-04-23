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Прокуроры проверят структуры "Роскосмоса" на предмет исполнения ГОЗ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России проверит дочерние предприятия "Роскосмоса" на предмет исполнения гособоронзаказа, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

Об этом генпрокурор сказал, выступая с ежегодным докладом перед Советом Федерации в пятницу.

Касаясь законности в целом в оборонно-промышленном комплексе, Краснов отметил, что "удалось добиться укрепления финансовой дисциплины, исключить из стоимости военной продукции необоснованно заявленные расходы на сумму более 18 млрд рублей, обеспечить выполнение гособоронзаказа почти на 100%".

"Результаты прокурорских проверок государственных заказчиков оборонной продукции, а также крупнейших предприятий отрасли, а всего их за год проверено более 8 тыс., в целом свидетельствуют о положительных изменениях в сфере ОПК", - добавил генпрокурор.

Вместе с тем, по его словам, "проблем еще много, и основными из них являются нарушение сроков выполнения работ в рамках гособоронзаказа, хищение, нецелевое расходование выделенных на него бюджетных средств, использование контрафактной продукции при ремонте и создании новых образцов вооружения и военной техники".

Генпрокуратура РФ Игорь Краснов Роскосмос

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