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Песков отметил продолжение "рыночной регулировки цен" правительством

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Правительство продолжает работу по рыночному регулированию цен на ряд продуктов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщения о том, что россияне вынуждены экономить на фруктах, овощях и мясе не только из-за падения доходов, но и из-за того, что индексация прожиточного минимума отстает от продуктовой инфляции. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование экспертов "Тинькофф Data".

"Действительно падение доходов было за прошлый год. Президент говорил о том, что это падение доходов произошло, к сожалению, во всех странах мира вследствие пандемии. Эти проблемы хорошо известны", - добавил он.

По словам Пескова, сейчас ведется работа по выправлению ситуации.

Хроника 27 января 2020 года – 23 апреля 2021 годаЭкономический кризис
Дмитрий Песков правительство Тинькофф

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