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Мишустин заявил, что меры кабмина позволили избежать взрывной инфляции

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Меры правительства РФ по сдерживанию цен позволили избежать взрывной и неконтролируемой инфляции, но результаты никого полностью не устраивают, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом в Госдуме в среду.

По его словам, производители должны экспортировать свою продукцию, но не в ущерб основным покупателям в России.

"Результат сдерживания цен никого из нас полностью не устраивает. Но если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен", - сказал он.

"Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут в России", - подчеркнул председатель правительства.

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Мишустин отметил, что пандемия усилила риски для глобальной макроэкономической стабильности. "Накопление долга происходило как в государственном, так и в частном секторах. Во многом это произошло из-за сохранения в течение длительного времени мягкой монетарной политики в крупнейших развитых странах", - сказал он.

По его словам, низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию в мире, в том числе - повысили стоимость продуктов питания.

"Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. А импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала, в том числе в АПК. Что подтолкнуло рост цен внутри страны, прежде всего - на социально значимые товары", - отметил он.

"Поэтому правительство применило гибкий подход, чтобы сдержать цены на социально значимые продукты. Мы сделали выбор в пользу экономических инструментов", - сказал премьер.

Мишустин напомнил, что для ряда продовольственных товаров "мы ввели долгосрочные компенсационные механизмы, снижающие зависимость внутренних цен от мировых". "Теперь эта экспортная пошлина в виде субсидий возвращается производителям", - отметил он.

По его словам, правительство поддержало производителей муки, хлеба, сахара и другой агробизнес, который поставляет продукцию на внутренний рынок - на это дополнительно выделили около 15 млрд рублей.

Михаил Мишустин Госдума

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