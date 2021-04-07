Решетников предупредил о скором дефиците при демпфере на металлопродукцию

По мнению главы Минэкономразвития, целесообразнее не ограничивать экспорт метпродукции, а поддерживать ее потребителей

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Введение демпферных пошлин на экспорт металлопродукции для сдерживания роста цен не только нецелесообразно, но и практически невозможно из-за работы в условиях открытого рынка, кроме того, демпфер мог бы привести к созданию дефицита на некоторые виды метпродукции. Так считает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, в среду он выступил на Биржевом форуме.

"В том же металле, несмотря на серьезное давление со стороны отраслевых министерств, мы считаем введение каких-то демпферов не только не целесообразным, но по большому счету и невозможным. Давайте с вами не забывать, что мы работаем в условиях открытых границ", - сказал он.

Решетников отметил также, что регулирование экспорта металлопродукции может практически сразу привести к формированию дефицита на внутреннем рынке. "Мы можем серьезно нарушить стимулы у производителей производить тот или иной вид продукции. Мы просто очень быстро столкнемся с дефицитами, прямо на "втором шаге", - считает министр.

По мнению главы Минэкономразвития, целесообразнее не ограничивать экспорт метпродукции, а поддерживать ее потребителей.

"К этому надо очень аккуратно подходить и демпфировать все эти всплески через компенсацию увеличения затрат потребителей. В данном случае это, в первую очередь, бюджетные стройки – соответственно через увеличение бюджетных расходов. А там, где это те же производители автомобилей – соответственно через какие-то механизмы: у нас есть и утильсбор, у нас есть и программа льготного автокредитования", - отметил Решетников.

Пока экспортные ограничения только по лому

В настоящее время в металлургической отрасли экспортные ограничения из-за роста цен на метпродукцию введены только в отношении лома: с конца января правительство повысило смешанную пошлину на экспорт лома черных металлов – до 5%, но не менее 45 евро/тонна (ранее – 5%, но не менее 5 евро/тонна). Действие этой меры завершается в июле этого года. В начале года участники рынка говорили о том, что обсуждается также введение ограничений на экспорт железорудного сырья (ЖРС), однако Минпромторг, которому поручено следить за ценами на металлопродукцию, неоднократно заявлял, что эта мера не рассматривается.

В начале этой недели глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял журналистам, что по данным мониторинга цен ситуация на рынке метпродукции стабилизируется в ближайшее время, в связи с этим новые меры регулирования не рассматриваются.

Вопрос еще актуален

Тем не менее уже на этой неделе в Минстрое прошло совещание с представителями металлургической отрасли, на котором вновь встал вопрос о необходимости стабилизации цен на металлопродукцию. По данным РБК, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на этом совещании предложил два варианта – либо установку индикативной цены на все основные позиции метпродукции и изъятие дохода сверх этих цен за счет повышения налогов, либо компенсацию удорожания бюджетных строек за счет повышенных поступлений налогов металлургических компаний. Кроме того, Минпромторг предложил усилить ограничение экспорта лома, разрешив его вывоз только через два пункта – в Калининграде и на Дальнем Востоке.

Источник в Минпромторге подтвердил "Интерфаксу", что такие предложения действительно прорабатываются. В пресс-службе Минпромторга от комментариев отказались.