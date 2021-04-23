Голикова сообщила о росте заболеваемости COVID в семи регионах

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Рост заболевания коронавирусом наблюдается в семи регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В регионах ситуация различается. В стадии снижения сегодня находится 16 регионов. В стадии стабилизации - 52 и в стадии продолжающегося роста находится 7 регионов страны", - сказала Голикова на встрече с президентом России Владимиром Путиным в пятницу.

По ее словам, в регионах, где наблюдается рост заболеваемости, фиксируются недостаточные темпы вакцинации.

Также Голикова сообщила, что за последний месяц среднесуточный охват тестирования составил 204 на 100 тысяч населения. При этом, за последнюю неделю в ряде субъектов РФ имеется отклонение от нормативных значений по темпам тестирования.

Вице-премьер отметила, что ситуация с распространением коронавируса в РФ более-менее стабильная, однако ограничения в регионах страны нужно снимать аккуратно.

"Мы ее (ситуацию - ИФ), как я уже сказала, ежедневно мониторим. Но, тем не менее, апрель и май являются нестабильными месяцами с точки зрения распространения сезонных заболеваний - это и ОРВИ, и парагрипп, и ряд других", - сказала Голикова.

Она добавила, что в прошлом году наблюдалась и сезонная заболеваемость, и одновременно подъем новой коронавирусной инфекции.

"Мы ориентируем субъекты РФ на то, чтобы они весьма аккуратно снимали ограничительные меры, продолжали их соблюдать, исходя из той ситуации и из того распространения заболеваемости, которое на их территории происходит, и, конечно, призывали граждан вакцинироваться", - сказала Голикова.

Ранее Голикова сообщила, что почти 28 млн доз вакцины от коронавируса произвели в России, в гражданский оборот ввели более половины из этого количества. По ее словам, на сегодняшний день 6,8 млн россиян получили прививку от коронавируса двумя компонентами вакцины, одним компонентом провакцинированы 11,1 млн человек.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на пятницу, за минувшие сутки в России выявили еще 8840 случаев COVID-19.