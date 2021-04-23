ЦБ выявил случаи отказа в страховых COVID-выплатах из-за непонятных условий договора

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Банк России по итогам анализа страховых продуктов выявил случаи отказа страховых компаний в выплатах клиентам по договорам страхования от рисков заражения коронавирусом из-за неверного понимания потребителями условия действия полисов, сообщил регулятор.

"Было выявлено, что при заключении договора люди подписываются под непонятными для них условиями, не получают разъяснений, что является страховым случаем (могут быть разные варианты) и как его зафиксировать для получения выплаты. Как результат, страховые компании нередко отказывают страхователям в выплатах, ссылаясь на нюансы договора", - говорится в сообщении.

В связи с этим ЦБ РФ разослал российским страховщикам информационное письмо, в котором рекомендовал им "максимально подробно и доступно информировать потребителей об условиях договоров страхования от рисков, связанных с COVID-19, разъяснять их ключевые характеристики, в том числе условия наступления страхового случая, сроки действия страховой защиты, а также четко обозначать исключения из страхового покрытия и другие важные нюансы".

Кроме того, Банк России напомнил о недопустимости навязывания таких полисов при выдаче кредитов.

Как сообщалось ранее, российские страховые компании начали массово выводить на рынок "моностраховки" от риска заражения коронавирусом в марте прошлого года. Как правило, по договору предусмотрены ежедневные выплаты в случае госпитализации застрахованного и потери им трудоспособности или в случае смерти по причине заражения COVID-19.

В ноябре прошлого года заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Иван Козлов рассказал, что в России от коронавируса застраховались 496 тыс. граждан, при этом объем собранной страховыми компаниями премии составил 1,6 млрд рублей.