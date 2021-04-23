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Москалькова отметила ухудшение ситуации с правами человека при доследственной проверке

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В России ухудшается ситуация с соблюдением прав человека на стадии доследственной проверки, такая же динамика складывается в ряде других областей социальной жизни, сообщает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Я считаю, что ситуация в сфере расследования преступлений на доследственной стадии ухудшается, потому что у меня увеличилось количество обращений лиц, которые считают себя потерпевшими, что им неправильно отказали в возбуждении уголовного дела", - объяснила она журналистам.

По ее словам, такая же динамика складывается в сегменте предоставления социального жилья, в области защиты жилищных прав детей и сирот, а также с избирательными правами российских граждан.

Часть новых жалоб омбудсмену связаны с недопуском адвокатов к задержанным в ходе несанкционированных акций протеста, продолжила она. 1 апреля Москалькова говорила об этой проблеме президенту Владимиру Путину.

"Новые обращения, которые поступают, связаны с недопуском защитников к задержанным на несанкционированных митингах, и за это время ко мне поступило около 100 обращений по этому поводу и по поводу административно задержанных - каждое проверялось, и я считаю, что защита прав человека в любой сфере, особенно юридическая защита, должна обязательно соблюдаться", - отмечает она.

Также, по ее словам, выросло количество обращений по трудовым правам.

Москалькова заявила, что цифровизация в правовом регулировании отстает от реалий сегодняшнего дня. "Ограничивается адвокатская защита, но какая-то должна быть замена, когда человек должен продолжать готовиться к процессу, потому что с него обвинение никто не снимал", - сказала она.

Омбудсмен добавила, что количество обращений, связанных с переселением граждан из аварийного жилья, наоборот, существенно снизилось. "Когда заработала программа переселения из аварийного жилья, сразу же снизилось количество обращений, и в этом сегменте жилищных прав ситуация улучшилась", - сказала она.

Она считает, что ситуация с коронавирусом показала, что в законодательстве не хватает нормативно-правовых актов, связанных с кризисным управлением.

"Я не вижу разработок нормативно-правовых актов по ковидным правилам и введения управления в особых ситуациях. Мы столкнулись с тем, что ни в одном законодательстве не прописана кризисная ситуация, кризисное управление", - отмечает Москалькова.

22 апреля Госдума переназначила Москалькову омбудсменом еще на пять лет. Она является уполномоченной по правам человека в России с 2016 года.

Татьяна Москалькова

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