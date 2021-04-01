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Москалькова отметила рост числа жалоб на недопуск адвокатов к задержнным

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Жалобы на недопуск адвокатов к административно задержанным в последнее время стали все чаще поступать уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Об этом она заявила президенту Владимиру Путину, перечисляя наиболее острые темы.

"Наиболее чувствительные темы оставались прежние. Это невыплаты заработной платы, применение насилия в колониях, это вопросы ЖКХ, медленное продвижение получения социального жилья. В последнее время участились случаи недопуска адвокатов к административно задержанным. И это не только связано с COVID. Я занимаюсь сейчас этой проблемой", - сказала она.

В прошлом году она получила более 44 тысяч обращений, многие были связаны с закрытыми границами и невозможностью вернуться домой, проблемами в сфере труда - "когда либо заставляли людей выходить на работу, либо уходить в отпуск без сохранения содержания, либо увольняться".

Всего за пять лет к ней поступило более 205 тысяч обращений. За это время "в шесть раз увеличилось количество обращений, по которым нам удалось восстановить нарушенные права с помощью других органов государственной власти", сообщила Москалькова.

Она занимает пост омбудсмена с апреля 2016 года.

Президент Путин предложил переназначить Москалькову на эту должность еще на один срок.

Татьяна Москалькова Владимир Путин коронавирус ФСИН

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