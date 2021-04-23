Путин подписал указ об объявлении длинных майских выходных

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 4,5,6 и 7 мая нерабочими днями.

Текст указа опубликован на сайте Кремля. Документ устанавливает с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Таким образом, с учетом выходных по случаю 1 мая, а также 9 мая, нерабочим становится период с 1 мая (суббота) по 10 мая (понедельник) включительно.

В документе указывается, что решение принято "в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации".

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила сделать нерабочими дни между майскими праздниками. Президент поддержал эту инициативу.