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На длинных майских праздниках будут отдыхать менее четверти россиян

Об этом свидетельствует результат опроса портала hh.ru

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Около четверти работодателей в РФ рассказали, что продлят майские праздники своим сотрудникам. Такие данные следуют из экспресс-опроса, проведенного порталом hh.ru с 23 по 25 апреля. Свое мнение высказали около 200 представителей работодателей.

23% из них ответили, что продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней. При этом 54% опрошенных представителей работодателей еще не приняли решение о том, будут ли работать в период с 1 по 10 мая.

"38% работодателей однозначно не поддерживают решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае, еще 23% опрошенных высказали в целом отрицательное отношение. Однозначную поддержку данная инициатива нашла среди 23% работодателей, 15% респондентов в целом ее поддерживают. 2% работодателей затруднились с ответом", - свидетельствуют данные опроса.

Президент России Владимир Путин в пятницу поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками на фоне пандемии, тем самым продлив выходные дни с 1 по 10 мая своим указом.

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