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Лазейки для включения иностранного софта в реестр российского ПО закроют до июля

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Лазейки в законодательстве, позволяющие условно доработанному зарубежному софту входить в реестр российского ПО, закроют в первом полугодии, сообщил журналистам директор АНО "Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ" Илья Массух, входящий в экспертный совет по программному обеспечению при Минцифре РФ.

По его словам, сейчас в реестре присутствует несколько продуктов, которые не полностью соответствуют понятию отечественного ПО. Один из них - пакет офисных программ AlterOffice от компании "Алми Партнер".

"Их (продукт компании "Алми Партнер" - ИФ) включили в реестр только потому, что они нашли лазейки в законодательстве определенные. В принципе позиция такая: это ПО абсолютный, практически 100%-ный клон зарубежного продукта, к разработке которого "Алми Партнер" отношения не имеет, и это подтверждено несколькими экспертизами. Но, к сожалению, лазейки в законодательстве были - и их были вынуждены включить (в реестр - ИФ), и эти лазейки до сих пор еще не устранились", - рассказал Массух.

По его словам, правовые лазейки должны устраняться, и есть вероятность, что это удастся сделать до июля.

"Мы ставим этот вопрос и на экспертном совете, и в Минцифры. Я думаю, учитывая в принципе неплохую скорость, которую набрало правительство, до конца первого полугодия мы это решим. Потому что это касается не только "Алми Партнер", там достаточно много продуктов, похожих на "Алми", которые нам тоже необходимо вычищать (из реестра - ИФ)", - сказал Массух.

Включенные в реестр отечественного ПО продукты могут претендовать на получение налоговых льгот в рамках налогового маневра. Кроме того, в рамках импортозамещения госорганы и госкомпании при закупках софта выбирают ПО из этого реестра. Также использование российского ПО предусмотрено рядом госпроектов.

Минцифры

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