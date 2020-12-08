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Одобрен перечень ПО для предустановки на гаджеты

Одобрен перечень ПО для предустановки на гаджеты
Фото: PA/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию одобрил перечень программных продуктов, которые будут предустановлены на телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты, а также телевизоры с функцией Smart TV.

Среди этих программных продуктов браузер от "Яндекса", почта от Mail.ru, антивирус Kaspersky и сервис Госуслуги, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры.

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Ранее там сообщали, что в Минцифры поступило порядка 100 заявлений от производителей ПО, в итоге "к предустановке было рекомендовано только то ПО, которое пользуется спросом у россиян".

В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидирует "Яндекс", в категориях "электронная почта", "новостной агрегатор", "социальные сети" - Mail.ru. Антивирусные системы представляет Kaspersky, а офисное ПО - "Мой офис". Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис Госуслуги и платежная система "Мир".

По результатам рейтинга популярности ПО 2020 года, перечень будет пересмотрен и скорректирован в соответствии с интересами пользователей российского программного обеспечения, пообещали в Минцифры.

Там рассчитывают, что предустановка ПО поможет развиваться отечественным цифровым продуктам и создаст сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежными аналогами.

Госдума в ноябре 2019 года приняла закон, по которому с 1 июля 2020 года все продавцы электроники должны устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение. Закрытый перечень продукции, на которую будет устанавливаться российский софт, должно определить правительство. В марте, с началом пандемии срок предустановки был сдвинут на 1 января 2021 года. В середине ноября комитет по экономической политике утвердил поправку о вступлении в силу данной нормы с 1 марта 2021 года, последняя опубликованная версия переносит срок на 1 апреля 2021 года.

Минцифры Яндекс Mail.ru Kaspersky Госуслуги

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