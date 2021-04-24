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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:57Заразились
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В РФ за сутки выявлено 8,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

В РФ за сутки выявлено 8,8 тыс. случаев заражения коронавирусом
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Еще 8 828 лучаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в РФ за сутки, сообщает оперштаб.

За этот период скончались 399 человек. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 107 900.

Поправились и выписаны 4,38 млн млн пациентов, в том числе 9 254 за сутки.

Новые эпизоды фиксировались в 82 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 2541. В Петербурге выявлено еще 689 случаев. В Московской области - 596.

Наименьший уровень прироста за сутки зафиксирован в Магаданской области - два случая, один - в Тыве. Ни одного заболевшего за сутки не выявлено в Еврейской АО, Ненецком АО и Чукотском АО.

За все время пандемии в РФ было зафиксировано загистрировано 4,75 млн случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю Россия остается на пятом месте в мире. Лидируют в антирейтинге США с 31,99 млн зараженных. В Индии, по данным Университета Джонса Хопкинса 16,61 млн случаев. В Бразилии - 14,23 млн, во Франции - 5,5 млн.

В Турции (шестое место) выявлено 4,55 млн эпизодов COVID-19, в Великобритании - 4,41 млн.

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