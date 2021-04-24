Суточный СOVID-прирост в Москве третий день подряд превышает 2,5 тыс-

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Еще 2 541 случай заражения COVID-19 выявили в Москве за последние 24 часа.

Как следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, накануне было зафиксировано 2 502 инфицированных. Заболеваемость в городе держится примерно на одном уровне второй день, при этом третьи сутки в столице выявляют более 2,5 тыс. случаев заболевания.

За все время пандемии заболевание перенесли 1 млн 077 783 столичных жителя.

Выздоровели от COVID-19 и выписались за сутки 1 879 москвичей, всего заболевание в столице смогли победить 981 882 человека.

Скончались за последние 24 часа в Москве 59 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших достигло 17 982 человека.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день. В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.