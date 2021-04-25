В России за сутки выявлено 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

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Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Еще 8780 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в РФ за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Скончались за сутки 332 человека. Общее число жертв COVID-19 выросло до 108 232.

Поправились и выписаны в стране 4,38 млн пациентов, в том числе 7 540 за минувшие сутки.

Новые эпизоды выявлялись в 83 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 2 526. В Петербурге 701 новый инфицированный, в Московской области - 611.

В российской столице по-прежнему фиксируются наибольшие значения заболеваемости коронавирусом в сутки. Наименьший прирост зарегистрирован в Тыве - два случая, один - в Ненецком АО, ни одного заболевшего в Еврейской АО и Чукотском АО.

С начала пандемии в России было выявлено 4,76 млн случаев заражения коронавирусом. По этому показателю РФ остается на пятом месте в мире. В США 32 млн заражений, в Индии - 16,96 млн, в Бразилии - 14,3 млн, во Франции - 5,53 млн.

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