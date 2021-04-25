Гинцбург назвал ноябрь возможным сроком окончания пандемии в России

В Москве Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В России пандемия коронавируса завершится с большой долей вероятности в ноябре, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

"Реалистичнее всё же ноябрь месяц", - сказал он, отвечая на вопрос Зарубина о сроках окончании пандемии в стране.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на аналогичный вопрос ответила: "Традиционный ответ, Павел. Когда мы все достигнем коллективного иммунитета".

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также согласился с тем, что окончание пандемии произойдет после того, как россияне вакцинируются.

В минувшую пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что страна вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.

В воскресенье оперштаб сообщил, что еще 8 780 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в РФ за минувшие сутки. Скончались от COVID-19 за сутки 332 человека.