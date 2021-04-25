Володин счел, что Чехия поставила в неловкое положение союзников

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел параллель между самостоятельностью европейских политиков от США и их возрастом. Он написал в своем телеграм-канале, что сейчас европейцы утрачивают самостоятельность и теряют суверенитет, "омоложая верхи".

По его мнению, примером тому служит ситуация с обвинениями Чехии в том, что Россия причастна к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице, произошедшему в 2014 году.

Володин прокомментировал слова президента Чехии Милоша Земана, заявившего, что у чешских спецслужб нет доказательств того, что агенты российской разведки посещали склад, и заявившего, что одна из версий взрывов связана с самопроизвольной детонацией боеприпасов. По словам Володина, Чехия "раздула скандал на пустом месте" и поставила в неловкое положение союзников.

"Если коротко: себя загнали в угол, поставили в неловкую ситуацию союзников, разрушили отношения, которые годами выстраивали дипломаты. Теперь вынуждены давать задний ход", - отметил спикер Госдумы.

"Одно могу сказать: вот - наглядный пример, почему США так активно продвигали в европейских странах обновление и омоложение глав государств", - добавил он.