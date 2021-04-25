Президент Чехии заявил, что нет данных об агентах из РФ во Врбетице

На месте взрыва во Врбетице в 2014 году. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент Чехии Милош Земан заявил, что никаких данных о присутствии "российских агентов" в районе деревни Врбетице в момент взрыва на складе боеприпасов нет.

Выступая в эфире чешского телевидения, он подчеркнул, что информационная служба безопасности (чешская контрразведка) не располагает никакими доказательствами того, что "эти два агента посещали район Врбетице".

В то же время, по его словам, из этого не следует, что подозрение не было серьезным. "Ни одна суверенная страна не может позволить, чтобы на ее территории два агента иностранного государства совершили террористическое нападение, в результате которого погибли два гражданина Чехии и был нанесен ущерб на миллиарды", - сказал он.

По словам Земана, у следствия есть две версии: первая состоит в том, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с боеприпасами; вторая - операция иностранной разведки.

"Я серьезно отношусь к обеим версиям и хочу, чтобы они были тщательно изучены", - отметил он.

Он отметил, что полностью доверяет чешской полиции и Главной прокуратуре, которая курирует расследование.

По словам Земана, если подтвердится причастность российских агентов ко взрыву во Врбетицах, Россия должна будет заплатить за это, например, неучастием "Росатома" в тендере по АЭС "Дукованы", как о том объявило на неделе правительство Чехии.

Напротив, если подозрения будут опровергнуты, то, отметил Земан, из этого следует, что речь шла об игре спецслужб, которая может иметь серьезные последствия для внутренней политической жизни Чехии.