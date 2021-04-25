Слуцкий счел слова Земана подтверждением отсутствия улик против РФ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - После заявления президента Чехии Милоша Земана относительно расследования взрыва во Врбетице Чехии стоит принести извинения России за предыдущие решения, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он сказал журналистам, что "заявление президента Чехии Милоша Земана ещё раз доказывает, что Прага не имела реальных оснований и доказательств для предъявления обвинений России, а тем более выдворения дипломатов РФ".

Слуцкий считает, что "все эти действия, очевидно, служили информационной завесой для отвлечения внимания мирового сообщества от попытки госпереворота в Белоруссии".

По его мнению, кому-то понадобилась маленькая победоносная дипломатическая война, но проигравшей оказалась чешская сторона.

Вследствие этого "российско-чешские отношения понижены на несколько порядков в уровне, прекращены переговоры по поставкам вакцины Спутник-V, для восстановления диалога могут понадобиться годы", сказал также Слуцкий.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что Информационная служба безопасности (чешская контрразведка) не располагает никакими доказательствами того, что "российские агенты" якобы посещали район деревни Врбетице, близ которой в 2014 году произошел взрыв на складе боеприпасов.

В то же время, по его словам, из этого не следует, что подозрение не было серьезным.