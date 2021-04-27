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Профсоюзы пока не обсуждали идею переноса каникул с января на май

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) не обсуждалась тема переноса "длинных" выходных с января на май, сообщил замглавы организации Александр Шершуков. Он добавил, что этот вопрос не является приоритетом для ФНПР.

Ранее во вторник депутат Госдумы Андрей Исаев заявил, что решение по переносу "длинных" каникул с января на май должны принимать профсоюзы и работодатели. Он уточнил, что в Госдуме готовы поддержать эту инициативу, отметив, что у нее есть свои плюсы и минусы.

ФНПР - крупнейшее российское объединение профсоюзов, в его членских организациях состоят около 20 млн человек.

ФНПР совместно с Конфедерацией труда России (в членских организациях которой состоят около двух миллионов человек) представляет профсоюзы в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В комиссии также представлены правительство и работодатели.

ФНПР Александр Шершуков

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