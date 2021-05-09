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В России не планировали дальше делать "длинные" майские праздники

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские власти не планируют в дальнейшем делать майские праздники такими же длинными, как в этом году, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

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"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В этом году в России из-за необходимости не допустить роста заболеваемости коронавирусом, выпадающие между праздничными днями 4-7 мая были объявлены нерабочими.

Помимо этого, ряд депутатов Госдумы высказывался за увеличение продолжительности майских праздников за счет сокращения новогодних каникул.

Минтруд Антон Котяков

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