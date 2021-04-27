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В Думе назвали условие для переноса каникул с зимы на май

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуме готовы поддержать перенос длинных праздников с января на май, но такое решение должны принять профсоюзы и работодатели, считает первый замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Моя позиция: этот вопрос должны решить социальные партнеры - профсоюзы и работодатели. Если они примут решение о переносе, и это будет согласованное мнение работодателя и профсоюзов, мы, как законодатели, что называется, возьмем под козырек, и это сделаем", - сказал он журналистам.

По его словам, есть доводы и за перенос каникул на весну. Есть доводы и за то, чтобы сохранить их в январе, например, длинные выходные у взрослых совпадают с каникулами у школьников.

Исаев напомнил, что ранее по предложению работодателей и профсоюзов правительству и трехсторонней комиссии разрешили переносить два дня от зимних каникул - и они переносятся, как правило, май.

"Поэтому думаю, что это предмет дискуссии, но окончательное решение должно здесь принадлежать профсоюзам и объединениям работодателей", - заключил Исаев.

23 апреля президент Владимир Путин по предложению Роспотребнадзора подписал указ о том, что дни между майскими праздниками в 2021 году будут нерабочими.

Госдума Единая Россия Андрей Исаев коронавирус

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