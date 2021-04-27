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Евангелисты попросили у Смольного здания, переданные "Мюзик-Холлу"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Евангельская христианская церковь "Осанна" попросила власти Петербурга передать ей здания бывшей англиканской церкви Иисуса Христа. Заявление старшего пастора церкви Алексея Павловского, адресованное в комитет имущественных отношений города, опубликовано на сайте ведомства.

Евангелисты просят передать им безвозмездно на 100 лет для проведения богослужений и других религиозных обрядов комплекс зданий: дом, два служебных флигеля и церковь, которые некогда являлись англиканской церковью. Объекты расположены на Английской набережной, 56 (Галерная улица, 57).

В 2016 году эти помещения были переданы театру "Мюзик-Холл" и сейчас находятся на реставрации. В приведенной в заявлении исторической справке говорится, что первая официальная церковная служба в здании по Английской набережной, 56 состоялась в 1754 году. В 1815 году для реконструкции здания был приглашен Джакомо Кваренги. В 1876-м здание перестраивалось по проекту инженера Федора Болтенгагена. Тогда церковный зал был оформлен в виде райского сада, витражи были привезены из Англии. Орган для церкви изготовлен в британском Шеффилде в 1877 году. В 1919 году церковь была закрыта.

Обосновывая притязание на объекты, авторы заявления отмечают, что евангельская христианская церковь "Осанна", как и англиканская церковь Иисуса Христа, принадлежит к протестантизму. Передать здание евангелисты просят с учетом конфессионального единства.

Как сообщается на сайте театра "Мюзик-Холл", в апреле 2021 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект реконструкции исторического здания бывшей англиканской церкви Иисуса Христа в центре Петербурга, где планируется разместить концертный зал.

Петербург Мюзик-Холл Осанна Смольный Джакомо Кваренги Федор Болтенгаген Алексей Павловский

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