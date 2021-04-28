Бизнес-омбудсмен Титов предложил меры по борьбе с контрафактом алкоголя

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В России для решения проблемы с продажами контрафактного алкоголя нужно унифицировать ставки акцизов в странах Таможенного союза (ТС), перенести уплату акциза с этапа производства на этап розничных продаж, разрешить торговлю алкоголем в интернете с жестким лицензированием этой деятельности, предлагает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В ежегодном докладе бизнес-омбудсмена президенту России говорится, что различия в ставках акцизов на алкоголь и табак, а также в лицензионных требованиях к производителям между странами-участниками Таможенного союза ЕАЭС не позволяют полноценно бороться с контрафактом, а также снижают конкурентоспособность отечественных производителей.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Титова, эти предложения к докладу подготовил общественный омбудсмен по обороту подакцизных товаров Виктор Звагельский.

В докладе отмечается, что в России акцизная ставка на алкоголь более высокая, требования по качеству продукции более жесткие. В рамках Таможенного союза товары перемещаются свободно, в результате "на сегодняшний день более 35% крепких алкогольных напитков на прилегающих к странам ТС территориях - это полулегальная продукция, поступающая из стран ближнего зарубежья".

Для решения проблемы предложено привести законодательства стран-участников ТС к единому стандарту, в первую очередь в отношении ставки акцизов. После этого перемещать товары через границу станет невыгодно, отмечает Звагельский. По его мнению, это в большей степени относится даже не к алкоголю, а к табачной продукции. "Здесь дифференциация акцизного сбора просто огромная. И объем контрафакта в сотни раз больше, чем по алкоголю. Из десяти блоков восемь поддельные", - пишет Звагельский.

"Сегодня табачная отрасль сама декларирует, сколько налогов заплатит. Уникальная система, придуманная Минфином давным-давно и до сих пор продолжающая действовать", - заявил омбудсмен.

Кроме этого, для борьбы с контрафактом предлагается перенести уплату акциза с производства алкоголя на его продажу.

"Действующая налоговая конструкция, при которой акцизный сбор на крепкий алкоголь уплачивается на этапе производства и зачисляется целиком в федеральный бюджет, лишает региональные власти стимула бороться с продажей контрафактной алкогольной продукции на своих территориях", - отмечает Звагельский.

Он считает, что победить контрафакт можно, только если изымать эту продукцию из торговых точек. А для этого должна существовать заинтересованность местной власти. Чтобы она возникла, нужно перенести уплату акциза с этапа производства на этап розничной продажи. Если акциз, уплачиваемый заводом, уходит полностью в федеральный бюджет, то акциз, уплачиваемый магазином, будет делиться между федеральным и региональным бюджетом. Таким образом, у губернаторов возникает стимул к устранению контрафакта из торговли, поскольку это благотворно влияет на наполнение регионального бюджета.

Кроме этого предлагается разрешить торговлю алкоголем через интернет. При этом надо ввести жесткое лицензирование. Речь идет о создании реестра продавцов, для включения в который потребуется соответствие определенным критериям по имущественному статусу, наличию складских площадей, а также детальная проверка финансовой документации продавца.