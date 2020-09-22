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Мантуров сообщил, что после пива могут начать маркировку крепкого алкоголя

Мантуров сообщил, что после пива могут начать маркировку крепкого алкоголя
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Следующей после пива категорией алкогольной продукции, где будет введена цифровая маркировка, может стать крепкий алкоголь, сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью "Известиям".

"Пока имеет смысл говорить о маркировке крепкого алкоголя как логичном следующем шаге, но окончательные решения будут приниматься постепенно, исходя из успешности эксперимента",

С предложением ввести маркировку алкогольной продукции, начав с пива, Мантуров выступил ранее в сентябре в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Минпромторг предлагал маркировать алкоголь федеральными специальными и акцизными марками с использованием радиочастотных меток (RFID).

Против маркировки выступили крупнейшие пивоваренные компании: по их данным, проблемы контрафакта и фальсификата, на решение которой нацелена маркировка, на пивном рынке практически нет. В то же время маркировка ударит по добросовестным производителям и приведет к существенному росту их затрат, а значит и к росту цен на пиво, предупреждали производители.

"По разным оценкам, объем нелегального пивного рынка может составлять от 5% до 12%. Помимо прямых угроз, которые эта ситуация создает для потребителей, потери бюджета могут достигать 22 млрд рублей в год", - заявил Мантуров в интервью "Известиям".

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По его словам, полное "обеление" рынка может привести к увеличению прибыли легальных производителей (в данном случае на 2,5-3 млрд рублей) Кроме того, введение маркировки пива позволит создать до 1,7 тыс. рабочих мест и увеличить налоговые поступления на 20 млрд рублей в год, сказал глава Минпромторга.

Сейчас проект цифровой маркировки охватывает 12 товарных групп. В обязательном режиме маркируются меховые изделия, табачная продукция, обувь и лекарства. До конца 2020 года вступят в силу требования обязательной маркировки фототоваров, шин и парфюмерии. С января 2021 года маркировка станет обязательной для некоторых товаров легкой промышленности и молочной продукции.

"Мы не планируем отказываться от принятых решений, тем более по молочной продукции. C 20 января 2021 года маркировка этой продукции перейдет в режим обязательной", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о возможности отказа от маркировки отдельных категорий товаров.

Еще одной новой категорией, где планируется ввести цифровую маркировку, станет питьевая упакованная вода. Сейчас пока идет эксперимент, требование обязательной маркировки вводится весной 2021 года, сообщил Мантуров.

Денис Мантуров Минпромторг РФ

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