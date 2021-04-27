США выведут часть дипломатов из Афганистана перед выводом войск

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США распорядился о том, что посольство в Кабуле должны покинуть "американские госслужащие", которые могут продолжить выполнять свои функции за пределами Афганистана. Об этом в твиттере сообщила журналистка CNN Дженнифер Ханслер.

Одновременно Госдеп призвал сограждан не ездить в Афганистан, а тех, кто уже там находится и хочет уехать - покинуть страну как можно скорее. В ведомстве назвали основные риски в Афганистане - это коронавирус, преступность, терроризм, гражданские волнения, похищения людей и вооруженные столкновения.

Администрация американского президента Джо Байдена собирается начать выводить военных из Афганистана 1 мая и закончить к 11 сентября.

Прежняя американская администрация планировала сделать вывести войска из Афганистана к 1 мая, о чем и договорилась с движением "Талибан" (запрещено в России). Теперь талибы считают решение Байдена изменить даты вывода нарушением соглашений с Вашингтоном и заявляют, что готовы к ответным действиям.