Пресс-служба Хуснуллина объяснила его призыв объединять регионы

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Укрупнение регионов в России не рассматривается правительством как рабочий вариант и не обсуждается в практической плоскости, сообщили в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина.

Днем ранее на конференции в ВШЭ чиновник высказал мнение, что стране не нужны 85 регионов, и некоторые из них стоит экономически объединить с соседними. Он подчеркнул, что это его частная, не официальная позиция, и она не согласована в правительстве.

"В ходе конференции при обсуждения агломерационного развития городов Марат Хуснуллин лишь подчеркнул важность создания равных возможностей для развития населенных пунктов вне зависимости от административного деления и природных ресурсов", - разъяснили в пресс-службе вице-премьера его позицию.

"Я считаю, что нам 85 регионов не нужно, это первое, с чего надо начать. Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься - с точки зрения трудозатрат. Ее надо соединить либо с Хабаровским краем, либо еще с кем, и пусть губернаторы ей занимаются. Или Курган: почему курганцы должны жить хуже тюменцев - а живут они в 190 км друг от друга. Вот почему они должны жить хуже? У одних есть нефтяные доходы, у других нет - у нас что, это жители другой страны?" - сказал во вторник Хуснуллин.

В качестве других примеров неравенства он привел населенные пункты в Татарстане и Республике Марий Эл.

"Или на моей родине, в Татарстане, есть вообще вопиющий пример. Я вырос в городе Чистополе, 100 км от Казани. Ровно через 30 км начинается муниципальный поселок, в котором нефть есть, - а в Чистополе нет. Тот муниципальный поселок не знает, куда деньги девать... А ровно через 30 км - ни одной тонны нефти, и на весь город, на 60 тысяч жителей, - 1,8 млрд рублей бюджет города - с учителями, с зарплатой. Они заложники, что ли? Еще пример: есть Казань, а через 40 км город Волжск республики Марий Эл. Все жители Волжска живут и работают в Казани, но у них совершенно другая бюджетная обеспеченность. Есть город Зеленодольск, где намного лучше, и есть Волжск, где намного хуже. Почему Волжск не должен быть в агломерации? Пусть он будет в составе республики Марийской, но бюджетное правило, налоги, и в том числе налоги на недвижимость, нужно регулировать не по административному принципу, а определять границы - либо это должен быть округ, либо мегаполис, либо агломерации, либо такое муниципальное образование, где действительно будет единая налоговая база", - отметил вице-премьер.

При этом во многом ответственными за состояние регионов Хуснуллин считает и местные власти.

"У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у него аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы. Надо идти на агломерации, делать точкой роста агломерацию, убрав административное деление", - предложил чиновник.

Ранее вопрос агломерационных объединений чаще всего звучал применительно к инфраструктурным проектам. Так урбанисты предлагали рассматривать транспортную связность соседних городов как единый экономический объект. Это не означает объединения городов в смысле сплошной застройки, но позволяет оживить, в том числе, маленькие старинные города внутри контура синурбии. В частности, в настоящее время утверждена рамочная концепция развития Саратовской агломерации, стартовал международный конкурс на разработку мастер-плана Астраханской агломерации.