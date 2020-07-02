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Глава СПЧ объяснил протестное голосование в НАО нежеланием объединяться с Поморьем

Глава СПЧ объяснил протестное голосование в НАО нежеланием объединяться с Поморьем
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Большинство избирателей Ненецкого автономного округа проголосовали против поправок в Конституцию в связи с тем, что многие жители региона не хотят объединяться с Архангельской областью, заявил председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.

Изменение Конституции

Он назвал это протестным голосованием.

Фадеев напомнил, что все остальные регионы поддержали поправки и что в 1993 году против принятия Конституции выступили 17.

По данным Центризбиркома, за поправки в Конституцию проголосовало 77,92% участников голосования. В НАО против выступили 55,25% избирателей, а за - 43,78%. Источник "Интерфакса", близкий к администрации президента, сказал, что в Кремле этот результат "не драматизируют".

13 мая врио губернаторов Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. Предполагалось, что референдум по этому вопросу проведут уже в сентябре. В обоих регионах создали рабочие группы, которые начали собирать предложения по вопросам объединения. Быстро оказалось, что в НАО многие выступают против. В частности, против объединения выступила ассоциация ненецкого народа "Ясавэй" из-за боязни потерять идентичность.

В конце мая было принято решение референдум в сентябре не проводить. Главы регионов заявили, что речь идет пока только о совместном развитии экономик.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Хроника 15 января – 02 июля 2020 годаИзменение Конституции
СПЧ НАО Валерий Фадеев Архангельскася область Конституция

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