Глава СПЧ объяснил протестное голосование в НАО нежеланием объединяться с Поморьем

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Большинство избирателей Ненецкого автономного округа проголосовали против поправок в Конституцию в связи с тем, что многие жители региона не хотят объединяться с Архангельской областью, заявил председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.

Он назвал это протестным голосованием.

Фадеев напомнил, что все остальные регионы поддержали поправки и что в 1993 году против принятия Конституции выступили 17.

По данным Центризбиркома, за поправки в Конституцию проголосовало 77,92% участников голосования. В НАО против выступили 55,25% избирателей, а за - 43,78%. Источник "Интерфакса", близкий к администрации президента, сказал, что в Кремле этот результат "не драматизируют".

13 мая врио губернаторов Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. Предполагалось, что референдум по этому вопросу проведут уже в сентябре. В обоих регионах создали рабочие группы, которые начали собирать предложения по вопросам объединения. Быстро оказалось, что в НАО многие выступают против. В частности, против объединения выступила ассоциация ненецкого народа "Ясавэй" из-за боязни потерять идентичность.

В конце мая было принято решение референдум в сентябре не проводить. Главы регионов заявили, что речь идет пока только о совместном развитии экономик.