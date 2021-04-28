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В Москве заявили, что у РФ есть ответ на возможное отключение от SWIFT

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - У Москвы есть ответ на возможное отключение России от системы SWIFT, заявил в среду спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

"Пусть попробуют. (...) Наш бронепоезд стоит на запасном пути, и, естественно, полная уверенность в нашей силе и мощи и в ответной реакции, несомненно, присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем", - сказал он.

"И то, что это акции не предпринимаются, - свидетельство того, что за последние годы при президентстве Путина мы укрепили свою обороноспособность и в этом смысле чувствуем себя вполне уверенно, и не думаю, что кто-то хотел бы рисковать", - подчеркнул Крутских.

Перспективы возможного отключения России от SWIFT стали обсуждаться еще в 2014 году, после первой волны санкций США и ЕС против РФ. Сценарий отключения от системы также рассматривался в связи с санкциями из-за обвинений в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Российские власти хотели обезопасить банки от возможных проблем в случае отключения SWIFT, и с декабря 2014 года ЦБ РФ предоставил кредитным организациям новый сервис по передаче финансовых сообщений в форматах SWIFT по внутрироссийским операциям - Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

SWIFT Андрей Крутских

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