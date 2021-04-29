Рубль утром стабилен к доллару и евро на фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро демонстрируют разнонаправленную динамику на "Московской бирже" в четверг утром, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых внешних факторов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,31 - 74,43 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,345 руб./$1 (-6,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 90,22 руб./EUR1 (+3 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,36 коп. к уровню закрытия 28 апреля, до 81,49 рубля.

Доллар при этом оказался на 59,4 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 20,89 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", разнонаправленное движение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 29 апреля связано с противоречивыми факторами рынка. В паре с долларом США национальная валюта подрастает на фоне дорожающей нефти. В то же время европейская валюта отыгрывает часть потерь среды: 28 апреля курс евро впервые с 6 апреля опустился ниже 90 рублей. Слабое давление на рубль оказывают сообщения об обсуждении в Европарламенте возможности отключения России от международной системы платежей SWIFT.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $67,49 за баррель, что на 0,33% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $64,03 за баррель, что на 0,27% выше уровня на закрытие рынка 28 апреля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют позитивную динамику: японский Nikkei 225 подрастает на 0,26%, китайский CSI 300 - на 0,25%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,54%.

Американские фондовые индексы снизились по итогам волатильных торгов в среду после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 апреля. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Американский ЦБ сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".