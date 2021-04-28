Радионова призвала исправлять экологическую ситуацию на БСК, а не наблюдать

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Экологические последствия деятельности "Башкирской содовой компании" в Стерлитамаке требуют мер реагирования, сказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она рассказала, что увиденное ею при облете предприятия не вызвало у нее позитивных эмоций.

Глава Росприроднадзора поддержала инициативу компании по установке станции контроля загрязнения атмосферного воздуха, но при этом отметила, что основной задачей является исправление экологической ситуации.

"Сейчас мы увидели станцию по замерам атмосферного воздуха. Очень хорошая инициатива, мы поддерживаем желание компании за свой счет это ставить. (. . .) Мы видим замеры, мы видим превышения. Дальше что мы будем с этим делать? Это основная задача, потому что одно дело увидеть, иметь смотровую площадку, другое дело реагировать и исправлять ситуацию", - сказала она.

По данным правительства Башкирии, ежегодно на БСК в результате производственной деятельности образуется более 50 тыс. тонн отходов. Их размещают в шламонакопителях, которые расположены в пойме реки Белой. Высокотоксичные отходы БСК вывозят для захоронения на полигон "Цветаевский", расположенный в Гафурийском районе. В настоящее время на этом полигоне накопилось около 100 тыс. тонн отходов, которые требуют обезвреживания и утилизации.