Власти Башкирии нашли новый источник сырья для национализированной БСК

Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Новым источником сырья для Башкирской содовой компании (БСК) выбрано Худолазское месторождение, сообщила пресс-служба правительства Башкирии. Летом БСК начала подготовку к освоению шихана Куштау как новой сырьевой базы, против этого начались протесты, к ситуации подключились власти и в итоге компания была деприватизирована.

"Здесь (на Худолазском месторождении - ИФ) запланирован нами масштабный проект. Цель - дать возможность БСК получить сырьевую базу, достаточную на 40-50 лет. При этом у нас задача - создать новое производство Зауралья", - заявил через пресс-службу премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

По его словам, 90% работы карьера будет направлено на поставку сырья для "Башсоды". "Планируется, что первый такой состав уйдет уже в июне. Перед БСК также поставлена задача подготовить приемку такого сырья и автоматическую выгрузку известняка", - говорится в пресс-релизе.

Премьер-министр отметил важность данного проекта для развития города Сибая. "Для Сибая, в некотором смысле, это вторая жизнь. Потому что такой объем известняка здесь не производился, и с такой регулярностью такого потребителя не было. Это потребует модернизации и сибайской железнодорожной станции, это потребует больших инвестиций в известняковый карьер и дробильное отделение. Мы видим здесь для Сибая очень большой шанс развития", - сказал он.

До сих пор базой компании для содового производства был шихан Шахтау, запасы которого иссякали. Горы Куштау, Тратау, Юрактау и практически исчезнувшая Шахтау входят в цепочку шиханов, которая является остатком рифового массива, образовавшегося свыше 230 млн лет назад в тропическом море на нынешней территории Башкирии.

БСК в июне 2020 года заключила договор аренды лесного участка на Куштау с Минлесхозом республики. Компания получила разрешение использовать участок для геологоразведки в границах горного отвода. В июле Минлесхоз согласовал проект освоения участка. Тогда же компания подала лесную декларацию, в которой указала конкретные участки, где лес будет вырублен. 8 августа БСК получила лицензию до 2039 года на на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау. Вырубк леса на горе началась 3 августа 2020 года.

Местные жители и активисты начали акции протеста. В середине августа протесты активизировались и дошли до стычек с полицией и представителями БСК. К протестующим приходил глава Башкирии Радий Хабиров и пообещал, что вырубка леса прекратится, пока он будет разбираться в ситуации. На тот момент региону принадлежало 38,28% акций БСК.

21 августа Хабиров заявил, что будет проведен анализ сделки по приватизации компании. Он также пообещал, что попробует добиться для Куштау охранного статуса, гора получила этот статус уже 2 сентября.

4 декабря Арбитражный суд Башкирии истребовал в собственность государства акции БСК, принадлежавшие АО "Региональный фонд" и частным АО "Башкирская химия" и ООО Торговый дом "Башкирская химия". Государству стало принадлежать 95,7% компании. По решению руководства страны, Башкирия получит 38,3% акций из госпакета России во владение и еще 11,7% плюс одна акция - в управление.

БСК - единственный в России производитель терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. Компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.