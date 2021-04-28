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Башкирия предложит кабмину включить главу Росприроднадзора в СД БСК

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров предложил главе Росприроднадзора Светлане Радионовой войти в совет директоров "Башкирской содовой компании" (БСК), перешедшей недавно в собственность РФ.

"Мы формируем сейчас совет директоров вместе с федеральным правительством, шесть будут из Башкортостана, пять федеральное правительство будет делегировать членов совета директоров. У нас сразу есть предложение, почему вам не войти в совет директоров БСК и постоянно с нами системно работать?" - сказал Назаров

"Не я решаю", - ответила Радионова.

Назаров отметил, что намерен обратиться с этим предложением в правительство РФ.

"Мы будем с таким предложением выходить. Это логично, потому что наше партнерство по наведению здесь порядка в экологии и окружающей среде - это один из важнейших приоритетов", - сказал он.

БСК является единственным в РФ производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

В настоящее время РФ принадлежит 95,7% компании. По решению руководства страны Башкирия получит 38,3% акций из госпакета РФ во владение и еще 11,7% плюс одна акция - в управление.

Андрей Назаров Башкирия Росприроднадзор Светлана Радионова БСК

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