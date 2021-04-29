Врач в Приамурье осуждена условно за хищение денег с карт пациентов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Врач Райчихинской городской больницы в Амурской области осуждена за хищение средств с банковских карт своих пациентов, к которым она получала доступ через сотовые телефоны.

Прокуратура Амурской области сообщает, что 33-летняя женщина работала врачом в Райчихинской больнице с людьми, которые перенесли инсульт. В октябре 2019 года медработница воспользовалась персональными данными женщины из истории болезни и через интернет оформила на пациентку кредит. Для перевода денег она предоставила данные своей банковской карты.

Осенью того же года врач, пользуясь состоянием своих пациентов, получила доступ к их сотовым телефонам. Таким образом она неоднократно перечисляла на свой банковский счет деньги со счетов пациентов.

Райчихинский городской суд признал врача виновной по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) и приговорил ее к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно. Смягчающим обстоятельством стало полное признание вины и наличие трех детей.