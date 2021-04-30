Томского предпринимателя подозревают в мошенничестве при ремонте дорог

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Томской области возбудило два уголовных дела о мошенничестве при ремонте дорог в отношении гендиректора местной компании, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"В 2018 и 2019 годах подозреваемый при выполнении контракта по ремонту дорог в Томске в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" подготовил и предоставил исполнительную документацию об объеме и приемке выполненных работ, содержащую заведомо ложные сведения используемого объема асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии, что повлекло хищение бюджетных денежных средств в сумме около 9 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

Ведомство по материалам региональных управлений ФСБ и МВД возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В свою очередь информированный источник уточнил "Интерфаксу", что речь идет об ООО "Братство", гендиректором и бенефициаром которого является Роберт Григорян.

Как сообщалось, Григорян уже является фигурантом аналогичного уголовного дела, возбужденного в феврале 2021 года. Тогда сумма похищенных средств также составила 9 млн рублей.

Свидетелем по первому уголовному делу является мэр Томска Иван Кляйн, обвиняемый в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве.