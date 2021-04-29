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Минюст РФ подал в суд иски о ликвидации двух партий

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минюст России подал в Верховный суд иски по ликвидации двух партий из-за неучастия в выборах в течение семи лет, сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

"В связи с неучастием политических партий "Интернациональная партия России" и "Партия социальных реформ" в выборах в течение семи лет подряд, на основании соответствующей информации Центризбиркома, Минюст подал в Верховный суд исковые заявления по ликвидации указанных партий", - сказал "Интерфаксу" Шевченко в четверг.

По его словам, Верховный суд рассмотрит иски Минюста о ликвидации этих партий 18 мая.

Как сообщалось, в настоящее время 32 партии могут участвовать в выборах в РФ.

Евгений Шевченко ЦИК ВС РФ Минюст РФ

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