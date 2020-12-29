ВС РФ ликвидировал партию "Родители будущего"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации политической партии "Родители будущего" из-за меньшего количества региональных отделений, чем требуется по федеральному закону "О политических партиях". Об этом сообщил во вторник член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

По его словам, решение Верховного суда РФ еще не вступило в законную силу и у партии есть возможность обжаловать решение о ее ликвидации.

Член ЦИК РФ отметил, что если решения Верховного суда о ликвидации трех партий – "Народ против коррупции", "Родная партия" и "Родители будущего" – вступят в законную силу, то количество партий, имеющих право участвовать в выборах, сократится с 39 до 36.

Шевченко сообщил, что в следующем году пройдут заседания Верховного суда по искам Минюста о ликвидации еще двух политических партий – "Возрождение аграрной России" и "Оплот России".

"Заседание по партии "Возрождение аграрной России" назначено на 12 января, по партии "Оплот России" – на 9 февраля", - сказал член ЦИК РФ.