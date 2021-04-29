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Участники зимних акций подадут иск к полиции Москвы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Участники зимних несогласованных акций в поддержку Алексея Навального сегодня подают коллективный иск к полиции Москвы за условия содержания в спецприемнике "Сахарово", сообщает "Коммерсантъ".

Как выяснило издание, 20 истцов требуют по 90 тыс. руб. компенсации за унижение человеческого достоинства, отсутствие медпомощи, средств гигиены и спальных мест.

Юристы указывают, что подобные иски в России раньше не подавали.

В конце января и начале февраля в Москве и других городах прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Часть из получивших административный арест помещены в изолятор "Сахарово". После этого в интернете начали появляться публикации о переполненных спецприемниках, а арестованные жаловались на отсутствие средств гигиены и нехватку спальных мест.

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