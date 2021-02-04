В ГУ МВД Москвы назвали необъективными снимки переполненных камер ЦВС

Ведомство заверило, что арестанты в Сахарове расселены и накормлены

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Арестованные после несогласованных акций в Москве и доставленные в Центр временного содержания в поселке Вороновском в Сахарове обеспечены горячей едой, постельными принадлежностями и расселены в соответствии с нормативами, заявило столичное ГУ МВД.

Один из активистов рассказал нам об ужасных условиях содержания в Центре для мигрантов Сахарово, куда свезли задержанных на протестах pic.twitter.com/fHpZLuybwP — Дождь (@tvrain) February 4, 2021

"Фотографии, размещенные в некоторых средствах массовой информации и сети Интернет, не являются объективным отражением ситуации, т.к. сделаны гражданами, доставленными в центр временного содержания после судебных заседаний и ожидающими оформления", - говорится в пресс-релизе.

После оформления арестантов разместили по камерам "в полном соответствии с нормативными актами", обеспечили горячим питанием и постельными принадлежностями. В ЦВС "соблюдаются все нормативы по количеству лиц в специализированном помещении камерного типа".

Мест в спеццентре достаточно, заявили в управлении.

Независимые эксперты и представители общественности проверили ЦВС 2 февраля и нарушений не выявили, говорится в пресс-релизе.

После ареста главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова в соцсетях появились фотографии из ЦВС в Сахарове, на которых арестованные находятся в переполненной камере, лежат валетом на нарах или пытаются спать у стола.

После последних акций в поддержку Алексея Навального задержанные стали жаловаться, что их подолгу держат в автозаках перед оформлением протоколов в отделах полиции.

2 февраля утром в соцсетях разошлось видеообращение арестованных, которые заявили, что находятся у спецприемника в деревне Сахарово в Новой Москве. По их словам, они были задержаны больше 40 часов тому назад, и за все это время их почти не кормили, им не дают воды и не водят в туалет. Они добавили, что последние девять часов провели в полицейском автобусе стоя, поскольку в спецприемнике нет мест.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев подтвердил, что три автобуса с арестованными провели ночь у ЦВС, который не мог их принять. Он назвал случившееся реальным организационным сбоем.

4 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что спецприемники переполнены задержанными, но подчеркнул, что эта ситуация спровоцирована не правоохранителями, а самими участниками несанкционированных акций.