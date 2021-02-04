Песков возложил на протестующих ответственность за переполненные спецприемники

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что спецприемники переполнены задержанными в дни несогласованных акций в поддержку Навального, но добавил, что эту ситуацию спровоцировали сами протестующие.

"Эта ситуация спровоцирована не правоохранителями, а участниками несанкционированных акций - в первую очередь нужно говорить об этом", - подчеркнул он.

Владимиру Путину, по его словам, не показывали фотографии из спецприемников, на которых в восьмиместных камерах находятся по 25-28 человек и люди лежат на нарах валетом или пытаются спать, прислонившись к столу.

"Но известно, что задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки", - добавил пресс-секретарь президента.

"Действительно, прошедшие незаконные, несанкционированные акции доставили много хлопот и неудобств гражданам страны, - сказал Песков. - Задержано больше, чем могут обработать изоляторы, задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки, поэтому, к сожалению, возникают такие последствия".

"Но здесь, в первую очередь, нужно говорить о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях", - продолжил он, отметив при этом, что "соответствующие органы принимают меры с тем, чтобы исправить эту ситуацию".

На вопрос, как Путин воспринимает протестующих, Песков ответил: "Как тех, кто участвует в незаконной акции, тех, кто нарушает закон РФ и, конечно, главное - как граждан России".

Пресс-секретарь президента не согласен с тем, что в последнее время можно говорить о массовых репрессиях в стране.

"Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций", - сказал он.

Пескова спросили, проводятся ли в администрации президента проверки по сообщениям об "избиениях правоохранителями" участников акций, а также оценка действий правоохранительных органов. Также был задан вопрос, видел ли Путин видео задержаний.

"Он не может знакомиться с объемом всех видео. Это первое. Второе - ответ "нет" на ваш вопрос: Администрация не может заниматься расследованием этих отдельно взятых случаев, но мы с вами знаем о весьма оперативной реакции и МВД, и Росгвардии, которые сообщили о том, что каждый конкретный случай будет проходить через служебную проверку и будут делаться соответствующие выводы", - сказал пресс-секретарь.

Комментируя решение СПЧ провести выездные заседания в федеральных округах, чтобы обсудить с руководством регионов и силовыми структурами действия полицейских в отношении журналистов, Песков отметил, что взаимодействие правозащитников и властей является нормальной практикой в случае возникновения озабоченности в определенных вопросах.

"Правозащитники выполняют свои функции, у них есть определенные моменты, которые вызывают их озабоченность. Совершенно нормально вести диалог с властью, инициировать этот диалог. Это абсолютно нормальная практика, - заявил он. - Все логично. Действительно имели место вот эти несанкционированные акции. Конечно, здесь есть о чем поговорить в плане усовершенствования путей диалога во время каких-то подобных происшествий".

После второй акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 31 января, 2 февраля утром в соцсетях и СМИ стало расходиться видеообращение задержанных. Они заявили, что находятся у спецприемника в деревне Сахарово в Новой Москве. По их словам, они были задержаны больше 40 часов тому назад, и за все это время их почти не кормили, им не дают воды и не водят в туалет. Они добавили, что последние девять часов провели в полицейском автобусе стоя, поскольку в спецприемнике нет мест. Авторы обращения воззвали к ГУ МВД Москвы, Генпрокуратуре и Совету по правам человека.

Также поступали сообщения о перегруженности петербургского спецприемника.

4 февраля в соцсетях разошлись фотографии из спецприемника в Сахарове, где в камере на восемь человек разместили 28 арестованных, в том числе главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова. Смирнова получил 25 суток ареста за ретвит шуточной картинки с упоминанием его самого и акции в поддержку Навального.