В Полицию Красноярска поступил сигнал о нападении на 10-летнюю девочку

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Следователи СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия проверяют сообщения о нападении неизвестного мужчины на 10-летнюю школьницу в Красноярске.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 29 апреля в следственные органы из полиции поступили материалы по заявлению жительницы Красноярска. По словам женщины, 19 апреля на ее 10-летнюю дочь напал неизвестный мужчина, он пытался отвести в гаражный массив.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным местных СМИ, мужчина напал на девочку возле лицея N7 по улице Менжинского. Школьница смогла вырваться и убежать. Мужчину сейчас ищут.