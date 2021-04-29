Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:27Заразились
на 29.04В России 4 796 557+9 284В мире 149 621 765+904 893

В Полицию Красноярска поступил сигнал о нападении на 10-летнюю девочку

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Следователи СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия проверяют сообщения о нападении неизвестного мужчины на 10-летнюю школьницу в Красноярске.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 29 апреля в следственные органы из полиции поступили материалы по заявлению жительницы Красноярска. По словам женщины, 19 апреля на ее 10-летнюю дочь напал неизвестный мужчина, он пытался отвести в гаражный массив.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным местных СМИ, мужчина напал на девочку возле лицея N7 по улице Менжинского. Школьница смогла вырваться и убежать. Мужчину сейчас ищут.

Красноярск

Новости по теме

Новости

Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете

Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете

Против Навального возбудили дело о посягательстве на права граждан

Против Навального возбудили дело о посягательстве на права граждан

Зазывал на курортах Кубани будут наказывать штрафами

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России превысил отметку в 9,2 тыс. случаев

Суточный COVID-прирост в России превысил отметку в 9,2 тыс. случаев

Волков объявил о роспуске штабов Навального

Волков объявил о роспуске штабов Навального

В РФ задержали 16 сторонников украинских радикалов, готовивших подрывы зданий

В РФ задержали 16 сторонников украинских радикалов, готовивших подрывы зданий

Половина компаний РФ будет работать в объявленный нерабочим период 4-7 мая

Половина компаний РФ будет работать в объявленный нерабочим период 4-7 мая

Что случилось этой ночью: четверг, 29 апреля

Пандемия коронавируса

Центр им. Гамалеи отверг претензии Бразилии к "Спутнику V"

Вузам РФ разрешили перейти на дистанционное обучение с 4 по 7 мая

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');