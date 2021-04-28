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Пропавшего в Красноярске школьника нашли живым в компании взрослого

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Восьмилетнего школьника, пропавшего 27 апреля в Красноярске, нашли живым. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, школьника обнаружили в заброшенном доме в компании взрослого мужчины. Его личность установлена.

В ближайшее время следователи допросят мужчину и ребенка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Кем именно оказался мужчина, с которым ушел мальчик, следователи не сообщают.

Восьмилетний мальчик пропал со двора многоквартирного дома вечером 27 апреля. По факту исчезновения ребенка было возбуждено дело по статье об убийстве малолетнего.

Красноярск

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