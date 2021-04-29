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На похитителя ребенка завели уголовное дело в Красноярске

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и республике Хакасия возбудило уголовное дело в отношении 43-летнего ранее судимого мужчины, который увез школьника в заброшенный дом в Красноярске, сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительной версии следствия, 27 апреля злоумышленник под предлогом заработка путем расклейки объявлений увел восьмилетнего мальчика со двора многоквартирного жилого дома и обманом заманил в заброшенный дом в центре города, где незаконно удерживал до момента задержания", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по статье о похищении малолетнего (п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ). Задержанный полностью признал вину. В ближайшее время следствие рассмотрит вопрос о его аресте.

Восьмилетний мальчик пропал из двора дома по улице Красноярский рабочий в Красноярске вечером 27 апреля, было возбуждено дело об убийстве малолетнего. На следующий день мальчика обнаружили в компании взрослого мужчины в другом районе города.

Как установили следователи, 43-летний мужчина на протяжении нескольких недель предлагал ребенку совместное проживание, а затем увез школьника в заброшенный деревянный дом в центре города, где незаконно удерживал до тех пор, пока его не нашли.

Красноярск

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