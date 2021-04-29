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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:27Заразились
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ВЦИОМ сообщил о готовности 46% россиян привиться от коронавируса

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сделать прививку от COVID-19 готовы 46% россиян, 11% ее уже сделали, показал опрос ВЦИОМа. Об этом сообщил на пресс-конференции директор центра по работе с органами государственной власти Кирилл Родин.

Он уточнил, что 21% опрошенных сказали, что точно намерены сделать прививку от коронавируса себе и своим близким, 25% - скорее намерены.

"А за пределами этого множества у нас как раз лежат те фобии, те страхи, точнее аудитория, которая серьезно ими озабочена - в целом это почти 40% опрошенных, которые скорее не стали бы делать прививку и точно не стали бы делать прививку", - сообщил Родин.

По его словам, 19% респондентов скорее не стали бы прививаться от коронавируса, 20% - точно не планируют.

Опрос также показал, что 65% респондентов положительно относятся к вакцинации, 13% опрошенных безразличны к вакцинации. 17% опрошенных относятся к вакцинации отрицательно.

27 апреля вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что одну дозу вакцины от коронавируса в России получили 12,1 млн граждан, полностью завершили курс вакцинации 7,7 млн.

Хроника 09 января 2020 года – 29 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
ВЦИОМ Кирилл Родин коронавирус

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