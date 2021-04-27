В России 7,7 млн человек полностью привили от COVID-19

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Одной дозой вакцины от коронавируса в России привиты 12,1 млн граждан, полностью завершили курс вакцинации 7,7 млн человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Она напомнила, что российские вакцины эффективны от британского и южноафриканского штаммов коронавируса.

Голикова также обратила внимание на то, что в России возможен рост заболеваемости COVID-19 из-за усиления весной сезонных заболеваний.

"Очень важно не допустить распространения новой коронавирусной инфекции выше тех цифр, которые сегодня есть... Мы с вами прекрасно понимаем, что такая угроза есть, потому что апрель-май - это традиционные месяцы распространения сезонных заболеваний, вирусных инфекций, и, в данном случае, COVID - не исключение", - сказала она.