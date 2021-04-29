Кремль посетовал на трудности понимания истинных намерений Вашингтона

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - США проявляет двойственную позицию в отношениях с РФ, это не позволяет в полной мере прояснить настрой Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Двухтрековая позиция США – не что иное, как раздвоение. Она не позволяет партнерам Америки или ее оппонентам, как в нашем случае, делать какие-либо выводы об истинных намерениях Вашингтона", - сказал Песков в программе "Большая игра" на Первом канале, которая транслировалась на Дальний Восток.

Он выразил надежду, что эти истинные намерения "будут все-таки как-то прояснены".

Пристрастие к "кнуту и прянику"

Он также отметил, что осуществляемая администрацией США политика "кнута и пряника" в отношении РФ бесперспективна и будет встречать только противодействие.

"Определенное пристрастие к политике кнута и пряника – что по-научному в США называется двухтрековый подход в отношении России, – по-русски это "политика кнута и пряника", имеет место быть. Применимо ли это к России? Ответ очевидный: нет", - сказал Песков в интервью.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин дал это четко понять Вашингтону.

"Имеет ли перспективы эта политика? Не имеет. То есть, даже если она будет продолжаться, это будет вызывать исключительно противодействие России в том объеме и в том виде, к котором будет наилучшим образом соответствовать интересам России", - сказал Песков.

Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин будет формулировать "красные линии", ущемляющие интересы России.

"Президент сказал, что мы не будем сами заходить за "красные линии", и никому не позволим заходить за "красные линии", которые мы будем определять сами", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос о том, в чем состоят эти красные линии, он сказал: "это национальные интересы России".

"Я думаю, что президент Путин не заставит себя долго ждать. Каждый раз он будет формулировать те моменты, которые являются "красными линиями", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, как на Западе будут узнавать о том, что пересекли "красную линию".

По его словам, это будет происходить "заранее".