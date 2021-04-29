Песков отметил рост конфронтационного потенциала вокруг России

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле с сожалением констатируют рост конфронтационных настроений в отношении России со стороны стран Запада и обеспокоены этим.

"Действительно, можно с сожалением констатировать, что конфликтный потенциал, точнее конфронтационный, вокруг России имеет тенденцию к росту, это весьма тревожно", - сказал в программе "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Можно, наверное, констатировать, что проводимая на протяжении лет десяти линия на сдерживание России, которой придерживались не только США, но и то, что мы называем "коллективный Запад", эта линия сейчас трансформировалась в конфронтационные проявления", - добавил он.

Он напомнил, что в послании Федеральному собранию Владимир Путин "исчерпывающе сформулировал наше отношение и к Европе, и к США, и ко всему миру": "Первое, что он сказал - Россия открыта и заинтересована в сотрудничестве, в добрых отношениях, кооперации по целому ряду тем со всеми странами мира. Но отныне мы не намерены терпеть эти конфронтационные проявления".

На вопрос, новый ли это подход в российской внешней политике, Песков ответил: "Такая четкая исчерпывающая формулировка, безусловно, это новое".

"Путин сказал, что мы не будем сами заходить за "красные линии", но и никому не позволим заходить на наши "красные линии", которые мы будем определять сами. Это национальные интересы России", - подчеркнул Песков.

"То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие - мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим, и мы четко это демонстрируем, - привел он пример. - "Как сказал Путин, так будет теперь и дальше, но главное, все-таки, это желание России быть в добрых отношениях".

При этом он отметил, что "этот первый и основной посыл президента Путина почему-то упорно не хотят слышать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в европейских столицах".

28 апреля прокуратура Болгарии сообщила, что расследует возможную причастность шестерых россиян к взрывам на военных складах в Болгарии в период с 2011 года и о связи этих инцидентом со взрывом в чешской Врбетице в 2014 году. Ранее в апреле власти Чехии заявили, что подозревают в причастности к этому взрыву российскую разведку.