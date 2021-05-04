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В Белом доме вновь заявили, что не хотят обострения отношений с РФ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - США не стремятся к эскалации отношений с Россией, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, повторив позицию американской администрации по этой проблеме.

"Мы не стремимся обострять отношения (с Россией - ИФ) при помощи риторики или каких-либо действий", - сказала Псаки журналистам.

Она отметила, что Вашингтон хочет стабильных отношений с Москвой и продолжит сотрудничество в общих для обеих стран областях.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, сказал газете Financial Times, что личная встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина имела бы практическую ценность для более стабильных отношений двух стран.

"Я думаю, это было бы целесообразно, если бы оба президента могли бы говорить напрямую, лицом к лицу", - сказал госсекретарь газете Financial Times.

Он пояснил, что США желают не эскалации в отношениях с РФ, а большей стабильности, однако это зависит от действий российской стороны.

"Есть также области, где вести сотрудничество – в наших взаимных интересах. Мы уже видели один пример такого, и это было продление (договора) СНВ-III. Есть и другие области так называемой сферы стратегической стабильности, где, вероятно, можно добиться прогресса", - отметил Блинкен.

В то же время он напомнил, что Байден еще до избрания президентом США и в ходе телефонных разговоров с Путиным дал ясно понять, что "если Россия будет вести безрассудные, агрессивные действия, то мы (США - ИФ) ответим".

Блинкен добавил, что Москва может быть уверенной в новых контрмерах Вашингтона, если РФ, по мнению США, продолжит неконструктивную линию поведения.

США РФ

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