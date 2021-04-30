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В МИД России заподозрили американских дипломатов в неумении работать

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Заявление посольства США в Москве о том, что оно почти полностью прекратит оказывать консульские услуги из-за запрета нанимать россиян, вызвало в российском МИД подозрения о том, что либо сотрудники посольства не умеют работать, либо они "занимались отнюдь не только дипломатической и консульской работой".

Дипломатическое противостояние

Заявление американской дипмиссии, на первый взгляд, "выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб", отметили на Смоленской площади.

"В качестве причины называется вынужденное сокращение "местного персонала". Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать. Также следует напомнить, что и до этого визовое обслуживание осуществлялось с многомесячными задержками, а ожидание "интервью" у американского консула составляло до года", - заявили в МИД и напомнили, что российские консульские службы оформляют визу за десять дней.

"Откровенно глупо звучат американские сетования на то, что новая реальность, не предполагающая найм "помощников" для выполнения служебных обязанностей, якобы стала для Вашингтона неожиданностью, - продолжили в МИД. - После незаконного изъятия российской дипломатической собственности, массовых высылок наших дипломатов из США, а также иных крупных и мелких пакостей, на которые мы всегда реагировали сдержанно, предупреждая о последствиях, странно слышать американские обвинения в наш адрес в "намеренной эскалации".

В МИД заявили, что без 400 нанятых в Москве россиян в посольстве останутся 280 аккредитованных американцев. Квота для дипмиссии составляет 455 человек, и ничто не мешает Вашингтон доукомплектовать штат и возобновить нормальную консульскую работу.

Также ведомство напомнило о количественной диспропорции: из 455 российских дипломатов в США 155 работают в постпредстве при ООН и не занимаются консульскими вопросами.

"При такой количественной диспропорции в пользу персонала американских миссий в России по сравнению с российскими коллегами в Штатах, полной блокировке американскими загранучреждениями в последние годы адекватной консульской работы в нашей стране становится очевидно, что заокеанские коллеги в России занимались отнюдь не только дипломатической и консульской работой. Внимание, вопрос: какой же работой они занимаются?", - заключили в МИД.

США Москва МИД ООН

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