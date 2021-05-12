"Коммерсантъ" узнал о высылке из Москвы пресс-секретаря посольства США

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В группу из десяти американских дипломатов, которых в апреле решили выслать из России, попала пресс-cекретарь посольства США в Москве Ребекка Росс, пишет "Коммерсантъ". Официально имена высылаемых названы не были.

На вопрос о причинах высылки Росс источник издания в российском МИД объяснил, что это зеркальный ответ на действия Соединенных Штатов, которые больше полугода не позволяют въехать в страну дипломату, назначенному пресс-секретарем российского посольства в Вашингтоне.

"Не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причем без объяснения каких-либо причин. Речь идет о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива", - сказал собеседник агентства.

США 15 апреля решили выслать из страны десять сотрудников российского посольства в Вашингтоне. Это была одна из мер, вошедших в новый пакет антироссийских санкций.

21 апреля в российский МИД был вызван заместитель посла США Барт Горман, и ему вручили ноту об объявлении персонами нон грата десяти сотрудников посольства в Москве. Им дали время на сборы до 21 мая. Послу Джону Салливану в Кремле рекомендовали поехать в Вашингтон для консультаций.

Москва также запретит американским дипмиссиям нанимать россиян и граждан третьих стран, в ближайшее время этот запрет будет оформлен юридически, сообщили "Коммерсанту" в МИД.